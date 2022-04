Gazzetta - Milan a Investcorp: il prezzo sale a 1,18 miliardi di euro

Il Milan è sempre più vicino ad Investcorp, tanto che la prima firma sull'accordo è attesa tra venerdì e l'inizio della prossima settimana. Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, che riporta un lancio di ieri della Reuters, il prezzo del club di via Aldo Rossi potrebbe essere leggermente più alto rispetto alla cifre di cui si è parlato finora: 1 miliardo e 180 milioni di euro, circa 80 milioni in più rispetto alle previsioni.