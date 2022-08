Gazzetta - Milan a RedBird: sarebbe stato concordato altro tempo per definire l'ingresso di ulteriori investitori

MilanNews.it

Il Milan passerà nelle prossime ore ufficialmente nelle mani di RedBird. Intanto, però, come riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sarebbe stato concordato altro tempo (30 o più probabilmente 60 giorni) per definire l'eventuale ingresso di nuovi investitori nel progetto di Gerry Cardinale per il club rossonero.