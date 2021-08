Gazzetta - Milan, Adli è vicino: l'arrivo del francese non esclude l'acquisto di un trequartista

Nelle trattative in dirittura d'arrivo si può e si deve elencare quella che porterà Adli a vestire i colori rossoneri. Secondo la Gazzetta dello sport, l'accordo tra Milan e Bordeaux è stato raggiunto e presto il classe 2000 sarà un calciatore a disposizione di Pioli. L'arrivo del francese, tuttavia, non dovrebbe escludere l'acquisizione di un trequartista nonostante la grande duttilità del transalpino. Il colpo sulla trequarti, infatti, resta una priorità per la dirigenza rossonera.