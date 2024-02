Gazzetta - Milan, Adli favorito su Reijnders in mezzo al campo

vedi letture

Rispetto alla gara di giovedì in Europa League contro il Rennes, Stefano Pioli cambia tre uomini: in difesa, Kjaer lascerà il posto a Thiaw, sulla trequarti ci sarà invece Loftus-Cheek e non Musah, mentre in mezzo al campo, con ogni probabilità, al fianco di Bennacer spazio ad Adli che dovrebbe essere preferito a Reijnders.

Questa la probabile formazione rossonera per la gara di stasera contro l'Atalanta:

(4-2-3-1) Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.