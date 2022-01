Gazzetta: "Milan alla francese. Botman e Adli: dalla Ligue 1 subito i rinforzi per la rimonta"

"Milan alla francese. Botman e Adli: dalla Ligue 1 subito i rinforzi per la rimonta": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito al possibile mercato di gennaio dei rossoneri. Per sostituire Kjaer in difesa, il preferito è sempre l'olandese, mentre non è escluso che il Diavolo faccia un tentativo per provare ad anticipare di sei mesi l'arrivo a Milanello del giovane centrocampista francese, anche se non sarà facile convincere il Bordeaux.