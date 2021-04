Gazzetta - Milan, almeno un turno di squalifica a Ibra per il rosso

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul caso Ibrahimovic in attesa della decisione del Giudice Sportivo. I video che circolano in rete - scrive la rosea - aiutano ma non risolvono il caso. Lo stadio vuoto, infatti, amplifica una parte del dialogo tra Ibra e Maresca, ma non restituisce l’intero virgolettato. Domani, dicevamo, arriverà il verdetto: l’espulsione diretta comporta almeno un turno di stop per frasi irrispettose. Fossero di più (per eventuali offese aggravanti) il club presenterà ricorso, sostenuto dalle prove audiovisive in suo possesso.