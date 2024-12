Gazzetta - Milan, altra panchina per Theo? Ieri Fonseca ha provato Terracciano come terzino sinistro

vedi letture

Per Theo Hernandez si prospetta domani sera contro la Roma la terza panchina consecutiva dopo quelle con Genoa e Verona. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il francese ha ancora l'allenamento di oggi per cambiare le carte in tavola, ma nelle prove tattiche di ieri Paulo Fonseca ha schierato Filippo Terrecciano come terzino sinistro.

E' vero che con l'allenamento alla vigilia nonostante il giorno libero concesso da Fonsca il francese ha lanciato un segnale al suo allenatore e a tutto il Milan, ma il suo ingresso a Verona è stato piuttosto negativo e non ha per nulla soddisfatto Fonseca. Per questo si va verso la terza esclusione di fila di Theo Hernandez dalla formazione titolare milanista.