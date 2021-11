Gazzetta - Milan, altro scontro diretto vinto: cresce la personalità

Un’altra notte da ricordare, un altro esame superato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan, preso per mano dal totem Ibra, ha risposto alla grande alla vittoria del Napoli a Salerno, dimostrando la crescita di personalità in un altro scontro diretto e lo spessore dell’anima quando, nel finale, con un uomo in meno, hanno respinto l’orgoglioso assalto della Roma. Insomma, una squadra sempre sul prezzo e ormai pronta a lottare fino alla fine per lo Scudetto.