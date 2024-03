Gazzetta - Milan, altro stop per Kalulu: i tempi di recupero sono stimati in sei settimane

Non c'è pace per Pierre Kalulu che purtroppo è costretto a fermarsi nuovamente dopo l'infortunio al ginocchio destro rimediato domenica a Verona dove era tornato a giocare da titolare dopo diversi mesi (dal 29 ottobre scorso): il difensore francese ha infatti riportato una distrazione del collaterale mediale e i tempi di recupero sono stimati in sei settimane.

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che ricorda che Kalulu ha già saltato gran parte della stagione per un altro problema fisico: l'ex Lione è rimasto infatti ai box da fine ottobre a fine febbraio per una lesione del tendine retto femorale sinistro. Ora è arrivato un nuovo stop per il francese che purtroppo è costretto a fermarsi ancora.