Gazzetta - Milan, anche Colombo verso il Brescia ma l'attaccante inizierà il raduno con i rossoneri: ecco perchè

Oltre a Giacomo Olzer, anche Lorenzo Colombo dovrebbe andare al Brescia per abbassare l'esborso economico del Milan nell'affare Sandro Tonali. Il giovane centravanti, che ha giocato l'ultima stagione in prestito alla Cremonese, non andrà però via subito, ma inizierà il raduno con i rossoneri: questo perchè, come spiga stamattina La Gazzetta dello Sport, la squadra di Pioli è a corto di prime punte in questo avvio di stagione e quindi Colombo partirà solo quando Ibrahimovic sarà recuperato e il mercato degli attaccanti sarà venuto in soccorso del Diavolo.