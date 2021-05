Gazzetta - Milan, avanti con Pioli: la conferma di Maldini prima della Juve

Sulla panchina del Milan della prossima stagione ci sarà ancora Stefano Pioli. Lo conferma, come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, è arrivata ieri sera anche dal dt Paolo Maldini che poco prima del match contro la Juventus ha dichiarato: "Si andrà avanti con lui in ogni caso, la richiesta iniziale della proprietà non era andare in Champions, anche se le speranze c’erano".