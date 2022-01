Gazzetta - Milan-Bailly: ok dello United al prestito, i rossoneri puntano ad inserire il diritto di riscatto

Eric Bailly, difensore del Manchester United, continua ad essere uno dei profili che il Milan sta valutando per rinforzare la sua retroguardia in questa finestra di mercato invernale: come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, i Red Devils hanno aperto al prestito del giocatore attualmente impegnato in Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio, ma i rossoneri vorrebbero inserire anche il diritto di riscatto.