Gazzetta - Milan, Bennacer fondamentale: è il faro della mediana

La partita con il Lille ha evidenziato, ancora una volta, l’importanza di Ismael Bennacer per questo Milan. Il giovane algerino - scrive La Gazzetta dello Sport - è il faro della mediana. La sua presenza è necessaria, lo confermano i numeri: solo Kessie (41), ha recuperato più palloni di Bennacer (39) tra i giocatori rossoneri in campionato. Con l’ex Empoli in campo, il Milan ha prodotto 21 gol, quasi due a partita. Tonali avrà tutto il tempo per mettersi in mostra, nel frattempo la scena è di Bennacer.