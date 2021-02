Gazzetta - Milan, Bennacer perfetto per il 4-2-3-1: in rosa non ha sostituti

Il Milan si prepara a riabbracciare Bennacer. Dopo aver scaldato i motori a Bologna, l’algerino è pronto a scendere in campo dall’inizio contro il Crotone. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, Ismael sembra tagliato per il 4-2-3-1 di Pioli e non ha sostituti nell’attuale rosa milanista. Bennacer, pagato 16 milioni di euro, è blindato da una clausola rescissoria da 50 milioni esercitabile a partire dalla prossima estate: il Milan dovrà difendersi dagli assalti di mercato.