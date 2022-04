Gazzetta - Milan-Berardi: il Sassuolo chiede 30 milioni, idea rossonera di prestito con bonus

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan ha messo da tempo nel mirino Domenico Berardi in vista della prossima stagione e per questo è in programma a breve un incontro con il Sassuolo per parlare dell'attaccante esterno italiano che viene valutato 30 milioni di euro. Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, i rossoneri stanno pensando di presentare un'offerta che parta da un prestito e che preveda evidentemente una serie di bonus, un po’ com’è successo l'estate scorsa per il passaggio di Manuel Locatelli alla Juventus.