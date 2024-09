Gazzetta - Milan, Calabria sta meglio ma è in dubbio per il Lecce

Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, Davide Calabria, che ha saltato il derby per un piccolo problema muscolare, sta meglio e ieri è tornato ad allenarsi sul campo, anche se ha svolto un lavoro personalizzato. Per ora è ancora in dubbio la sua presenza tra i convocati di Paulo Fonseca per la sfida casalinga di campionato di domani sera contro il Lecce, mentre c'è fiducia per averlo a disposizione per la successiva trasferta di Champions League in casa del Bayer Leverkusen (martedì).

Sta molto meglio anche Marco Sportiello, durante la tournée americana al tendine di un dito della mano sinistra: il portiere sta seguendo un programma di recupero e dopo la sosta per le nazionali dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. La speranza è di averlo in panchina il 18 ottobre nella gara di campionato contro l'Udinese a San Siro.