Gazzetta - Milan, Calhanoglu non vuole rinnovare il suo contratto: pare voglia tornare in Germania

Hakan Calhanoglu è diventato uno dei trascinatori del Milan di Pioli, ma sul suo futuro in rossonero sembrano esserci dei dubbi: come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, il turco, nato e cresciuto in Germania, non vorrebbe infatti rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2021, in quanto pare voglia tornare a casa. Lipsia ed Hertha Berlino sarebbero pronte ad accoglierlo a braccia aperte.