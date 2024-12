Gazzetta - Milan, Camarda titolare? Stavolta non per emergenza, ma per scelta tecnica

Il Milan vuole anticipare il futuro, senza lasciare ai margini un giovane talento. Per questo potrebbe scattare l'ora di Francesco Camarda titolare nel prossimo impegno della squadra rossonera: l'attaccante di 16 anni ha già dimostrato ampiamente che, in ogni momento in cui è stato chiamato in causa, ha sempre provato a incidere.

L'immagine che resta più vivida è quella con la Stella Rossa per quella traversa scheggiata che ha permesso ad Abraham di ritrovarsi palla tra i piedi per buttare la palla della vittoria per 2-1 a San Siro. Ma secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sono più punti a favore del centravanti classe 2008, in primis l'ascolto assoluto a Paulo Fonseca. Senza dimenticare invece il talento naturale di "sentire" e trovare la porta con una facilità unica che lo ha contraddistinto nel rapido percorso svolto nelle giovanili. Con il carattere imperturbabile forgiato da famiglia e agenti per le pressioni ricevute.

Ora manca solo il primo gol tra i grandi e il tecnico del Milan sta pensando seriamente - si legge sulla Rosea - di concedere minuti importanti a Camarda contro l'Hellas Verona in campionato, in occasione della 17esima giornata. Anzi, di lanciarlo titolare e non per questioni di emergenza, visto che Morata e Abraham sono a disposizione, ma per semplice scelta tecnica.