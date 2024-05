Gazzetta - Milan, centrocampo inedito contro la Salernitana: c'è Florenzi in mezzo al campo con Reijnders, Bennacer trequartista

In vista della sfida di questa sera contro la Salernitana, valida per l'ultima giornata di Serie A, Stefano Pioli metterà in campo dal primo minuto un centrocampo inedito: come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, in mezzo al campo ci sarà la coppia formata da Tijjani Reijnders e Alessandro Florenzi. Ismael Bennacer agirà invece da trequartista insieme a Christian Pulisic e Rafael Leao alle spalle di Olivier Giroud.

Questa la probabile formazione rossonera: (4-2-3-1) Mirante; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Florenzi, Reijnders; Pulisic, Bennacer, Leao; Giroud.