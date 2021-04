Gazzetta - Milan, Champions determinante per definire il futuro di Tomori

La rincorsa Champions è determinante per definire il futuro di Tomori (e non solo). Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'incasso eventuale permetterà di spendere con maggiore libertà, e anche il riscatto del giovane inglese (per 28 milioni) diventerà molto più semplice. Al contrario, tutto il piano dovrà essere rivisto: un’ipotesi che il Milan non vuole neppure prendere in considerazione.