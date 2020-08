È serrato il dialogo con il Chelsea per arrivare ad un’intesa sul ritorno di Bakayoko. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulla trattativa per il ritorno in rossonero del centrocampista francese, il quale - riferisce la rosea - è da tempo d’accordo con i vertici rossoneri. Il Milan conta di giungere alla fumata bianca nel giro di pochi giorni.