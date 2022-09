Gazzetta - Milan, chi sostituirà Leao contro il Napoli? Pioli ha più soluzioni

MilanNews.it

L'assenza di Rafael Leao contro il Napoli (sarà squalificato dopo l'espulsione rimediata nella sfida contro la Sampdoria) peserà ancora di più visto che il Milan dovrà fare a meno anche di Rebic e Origi, ma Stefano Pioli ha diverse soluzioni per sostituire il portoghese: una di queste, per esempio, è Alexis Saelemaekers, che già in passato a giocato a sinistra. Un'altra alternativa è Brahim Diaz, mentre al momento è un'ipotesi più remota vedere in quel ruolo Krunic o Adli. Attenzione, infine, anche ad un'altra possibilità, cioè l'avanzamento di Theo Hernandez. Lo riferisce oggi La Gazzetta dello Sport.