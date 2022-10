Gazzetta - Milan, De Ketelaere è pronto per il Monza: è in pole per giocare dal primo minuto da trequartista

MilanNews.it

Charles De Ketelaere, che ha saltato le ultime due partite contro Chelsea e Verona a causa di un leggero problema muscolare, è recuperato e sarà quindi a disposizione di Stefano Pioli per il match d sabato contro il Monza. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il belga è in pole per giocare dal primo minuto da trequartista.