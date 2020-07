Il Milan vuole riscattare a titolo definitivo Ante Rebic, che è attualmente in prestito secco fino al 30 giugno 2021, e per questo, dopo il summit con il suo agente Ramadani nelle scorse ore, domani è in programma un contatto telefonico tra il club rossonero e l’Eintracht Francoforte per parlare del futuro dell'attaccante croato.