Gazzetta: "Milan è già derby. Altro ko: per l'Europa resta solo la Coppa. L'Atalanta domina"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Milan è già derby. Altro ko: per l'Europa resta solo la Coppa. L'Atalanta domina". La sera di Pasqua i rossoneri perdono a San Siro anche contro l'Atalanta, decide un gol Ederson nella ripresa. Per il Diavolo si tratta della decima sconfitta in questo campionato. Con questo ennesimo stop, la squadra di Conceiçao ha ormai una sola strada per qualificarsi ad una competizione europea (Europa League), vale a dire vincere la Coppa Italia.

Domani sera è in programma la semifinale di ritorno contro l'Inter, una partita che il Milan non può assolutamente sbagliare. Si ripartirà dall'1-1 dell'andata. Chi passerà il turno se la vedrà poi in finale contro una Bologna e Empoli, con gli emiliani nettamente favoriti dopo lo 0-3 in Toscana nel match di andata.