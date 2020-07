Gazzetta - Milan, Elliott vuole dare un’identità più internazionale al club

Si parla dell’arrivo al Milan di Rangnick sulla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Il fondo Elliott - scrive la rosea - vuole dare al club una identità più internazionale. Per far questo, servirebbe un uomo di grande carisma, capace di creare un sistema, dalle giovanili in poi. Un manager che si occupi di tutto, settore medico compreso. Insomma, un professore, proprio come il tedesco, che prenderà il posto di Pioli (e di Maldini) a partire dalla prossima stagione.