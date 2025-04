Gazzetta: "Milan, firme sul futuro. Pulisic, rinnovo da vero bomber. Offerta per Theo, ma al ribasso..."

In merito alla questione rinnovo in casa rossonera, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Milan, firme sul futuro. Pulisic, rinnovo da vero bomber. Offerta per Theo, ma al ribasso...". Il Diavolo del futuro ripartirà certamente dall'attaccante americano che è pronto a prolungare fino al 2029 con un più che meritato aumento dell’ingaggio che passerà da 4 a 5 milioni di euro.

Sono ripresi anche i colloqui tra il Milan e Theo Hernandez, il cui attuale contratto scadrà nel 2026. Il club di via Aldo Rossi ha presentato al francese un'offerta al ribasso rispetto ai 4,5 milioni di euro che guadagna al momento. E la conseguenza inevitabile del deludente rendimento dell'ex Real Madrid in questa annata.