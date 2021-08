Gazzetta - Milan, Florenzi punta alla convocazione per la Samp

È il giorno di Florenzi al Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, dopo una maratona di oltre una settimana, la trattativa con la Roma si è finalmente sbloccata, grazie anche al lavoro dell’agente del giocatore, Alessandro Lucci. Il 30enne esterno ha rinunciato allo stipendio di agosto (400 mila euro) pur di accelerare il suo trasferimento in rossonero. Il Milan pagherà 1 milione per il prestito, mentre il diritto di riscatto è stato fissato a 4,5 milioni di euro. La Roma risparmierà 5,5 milioni, ovvero l’ingaggio del terzino al lordo. Oggi Florenzi si sottoporrà alle visite mediche e conta di firmare al più presto con l’obiettivo di meritarsi la convocazione per la trasferta di Genova.