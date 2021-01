Gazzetta - Milan, frenata per Junior Firpo: ecco il motivo

Sembrava vicino anche lui a sbarcare in rossonero in questo mercato invernale e invece nelle ultime ore c'è stata una brusca frenata nella trattativa che stava per portare Junior Firpo dal Barcellona al Milan. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il terzino, che aveva già dato il suo ok alla destinazione milanista, si è mostrato all’improvviso dubbioso per problemi familiari: da poco gli è infatti nato il secondo figlio e, siccome sua moglie non può lasciare la città catalana nei prossimi mesi, lui non se la sente di vivere questa esperienza italiana da solo. Junior Firpo ha chiesto qualche altro giorno di riflessione, ma il tempo stringe e per questo la trattativa sembra destinata a saltare.