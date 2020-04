Gazzetta - Milan, Gabbia è la nuova risorsa per la difesa

Matteo Gabbia farà parte del Milan del futuro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giovane difensore, fresco di rinnovo fino al 2024, ha superato con grande disinvoltura i mini-test a cui Pioli lo ha sottoposto, stupendo tutti per la sua personalità. I vertici di via Aldo Rossi pensavano di fargli fare un’altra esperienza lontano da Milanello, ma Gabbia ha dimostrato di avere qualità e carattere per reggere il peso della maglia. Con Romagnoli potrà comporre il nuovo muro rossonero.