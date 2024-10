Gazzetta - Milan, Gabbia non è al 100%: Thiaw favorito su Pavlovic per fare coppia con Tomori

L'esclusione di Rafael Leao dalla formazione titolare del Milan per la sfida di stasera contro l'Udinese non è l'unica novità prevista nell'undici iniziale scelto da Paulo Fonseca: anche in difesa, infatti, ci saranno dei cambiamenti importanti rispetto alle ultime partite. Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, sulla fascia sinistra, al posto dello squalificato Theo Hernandez, ci sarà Filippo Terracciano.

Novità anche al centro della retroguardia milanista dove Matteo Gabbia, reduce della convocazione in Nazionale azzurra, non è al 100% e quindi non dovrebbe partire dal primo minuto: Malick Thiaw è favorito su Strahinja Pavlovic per fare coppia con Fikayo Tomori. A destra ci sarà ancora una volta Emerson Royal (Davide Calabria ancora out per infortunio).