Gazzetta - Milan, Gabbia tornerà a disposizione dopo la sosta

Ci vorrà ancora un po' per rivedere in campo Matteo Gabbia, alle prese con un problema muscolare: come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, il difensore rossonero tornerà infatti a disposizione solo dopo la sosta per le nazionali. Dunque, oltre alla trasferta di Madrid, il centrale milanista salterà anche quella di campionato in casa del Cagliari e la convocazione in Nazionale.

Nonostante siano entrambi infortunati, oggi pomeriggio, sull'aereo che porterà il Milan a Madrid per la sfida di Champions League di domani sera contro il Real, ci saranno anche Matteo Gabbia e Alessandro Florenzi, i quali vogliono stare vicino al gruppo milanista in vista di questa importante trasferta europea.