Gazzetta - Milan, Gazidis sta meglio: è atteso in Italia nei prossimi giorni

Arrivano belle notizie in merito alle condizioni di Ivan Gazidis, che nelle ultime settimane è stato a New York per sottoporsi a delle cure dopo che gli era stato riscontrato un carcinoma alla gola: come riferisce La Gazzetta dello Sport, le cure americane sono infatti andate bene e l'ad rossonero è atteso presto in Italia. Il suo ritorno a Milano dovrebbe avvenire tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima.