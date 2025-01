Gazzetta - Milan-Gimenez: trovato accordo per un contratto fino al 2028 con opzione per un altro anno

Il Milan punta forte su Santiago Gimenez, centravanti del Feyenoord, con cui ha già trovato un accoro di massima per un contratto fino al 2028 con opzione per un altro anno. Ora servirà trovare un'intesa anche con il club olandese che però non sarà semplice per due motivi: la società di Rotterdam da una parte non vorrebbe cedere il suo gioiello durante questo mercato invernale e dall'altra continua a pretendere 40 milioni di euro per il suo cartellino. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

Questi i numeri stagionali di Gimenez con la maglia del Feyenoord:

PRESENZE EREDIVISIE: 11

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 4

PRESENZE COPPA D'OLANDA: 2

PRESENZE SUPERCOPPA D'OLANDA: 1

PRESENZE TOTALI: 18

MINUTI IN CAMPO: 1186'

GOL: 15

AMMONIZIONI: 3