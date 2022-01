Gazzetta: "Milan, i 4 motivi della grande frenata"

"Milan, i 4 motivi della grande frenata": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che analizzano i motivi per cui la squadra rossonera non viaggia più a mille all'ora come ad inizio stagione. Innanzitutto il Diavolo continua ad avere troppe assenze e questo porta Pioli ad avere scelte limitate soprattutto in difesa e a centrocampo in questo momento. A questo va aggiunto poi che alcuni titolarissimi non stanno rendendo ai loro livelli (Diaz per esempio), oltre al fatto che il calendario non aiuta il Milan che ora è atteso da due big-match importantissimi contro Juventus e Inter.