Gazzetta - Milan, Ibra-Giroud è un’opzione da perfezionare ma esiste

In casa rossonera si parla spesso della convivenza in campo tra Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud: secondo La Gazzetta dello Sport, che riporta anche le parole di Pioli sull'argomento ("Ibra e Giroud insieme? A certe condizioni si può, bisogna trovare l’equilibrio"), si tratta di un'opzione offensiva che esiste, ma è ancora da perfezionare. Ovviamente è necessario che entrambi siano al top della forma, però il tecnico rossonero sta studiando a Milanello come sfruttare il doppio centravanti.