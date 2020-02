Gazzetta - Milan, Ibra in partita corre quanto Castillejo

Ibrahimovic, titolare anche domani contro il Torino, si appresta a giocare la terza gara in nove giorni. Un ritmo incredibile per un giocatore di 38 anni. Ma il fisico di Zlatan non ha mostrato segnali di cedimento. Anzi... È in grande forma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, lo svedese ha una media chilometri di 8.7 a partita. Per essere chiari, Ibra è sullo stesso gradino di Castillejo, un giocatore che fa della corsa e del dinamismo le sue armi migliori.