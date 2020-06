Zlatan Ibrahimovic, attualmente ai box per un problema muscolare alpolpaccio, scalpita a Milanello, dove si sta allenamendo duramente per rientrare in campo il prima possibile: lo riferisce La Gazzetta dello Sport che spiega che l'attaccante svedese potrebbe tornare a disposizione di Pioli già per la partita contro la Roma in programma il prossimo 28 giugno.