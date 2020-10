Gazzetta - Milan, Ibra sta bene ma non è ancora guarito dal Covid-19

Secondo quanto riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic, trovato positivo al Covid-19 prima della sfida di Europa League contro il Bodo/Glimt, sta bene, è asintomatico e si sta tenendo in forma nella sua casa in centro a Milano, ma non è ancora guarito: i tamponi a cui lo svedese si è sottoposto finora hanno infatti dato ancora esito positivo.