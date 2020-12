Gazzetta - Milan, Ibra vorrebbe tornare a disposizione già per la Samp ma i rossoneri non vogliono correre rischi

Se fosse per Zlatan Ibrahimovic, lui tornerebbe in campo già domenica sul campo della Sampdoria, ma in casa rossonera non si vogliono correre rischi ed evitare infortuni più gravi e quindi lo svedese tornerà a disposizione di Pioli solo quando avrà recuperato definitivamente dall'infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.