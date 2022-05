Gazzetta - Milan, ieri incontro in sede con l'agente di Kalulu per parlare dell'adeguamento di contratto del francese

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella giornata di ieri, c'è stato un incontro a Casa Milan tra i dirigenti rossoneri e l'agente di Pierre Kalulu (clicca qui per leggere la nostra anticipazione di ieri) per parlare dell'adeguamento di contratto del giovane difensore francese che attualmente guadagna appena 500 mila euro. La fumata bianca non c'è ancora stata, ma la volontà comune è quella di andare assolutamente avanti insieme. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.