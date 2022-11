Gazzetta - Milan, ieri l'esordio al Mondiale di De Ketelaere: un quarto d’ora senza riuscire a incidere

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri pomeriggio, Charles De Ketelaere ha fatto il suo esordio al Mondiale in Qatar nella sfida tra il suo Belgio e il Marocco. Il trequartista rossonero, come spiega questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è entrato in campo nell'ultimo quarto d'ora, ma, come gli è successo spesso anche al Milan nella prima parte della stagione, è stato impalpabile e non ha saputo purtroppo incidere. La nazionale belga è uscita alla fine sconfitta per 2-0.