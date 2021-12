Gazzetta - Milan, il difensore arriva dalla Francia: nel mirino Botman e Diallo

Il rinforzo per la difesa del Milan potrebbe arrivare dalla Francia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in prima fila c’è sempre Sven Botman del Lilla. Maldini e Massara si sono mossi in anticipo sul giovane olandese: l’obiettivo è prelevare il giocatore in prestito oneroso con diritto di riscatto, in modo da avvicinarsi alle pretese economiche del club francese, che valuta il giocatore intorno ai 30 milioni. L’altra opzione è Abdou Diallo del Psg, che può muoversi sia da centrale che da terzino sinistro. I contatti - riferisce la rosea - sono stati avviati, ma anche in questo caso la valutazione è importante, siamo tra i 20 e i 25 milioni.