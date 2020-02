Gazzetta - Milan, il futuro di Ibra e Pioli resta incerto

Nonostante il suo ritorno a Milanello sia stato determinante per la risalita in classifica del Milan, il futuro di Zlatan Ibrahimovic resta incerto, così come quello di Stefano Pioli, che per essere certo della conferma anche per la prossima stagione avrebbe bisogno del quarto posto. Su questi temi e su altri, è atteso un confronto nei prossimi giorni tra Maldini, Boban e Gazidis per trovare una visione comune. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.