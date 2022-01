Gazzetta - Milan, il Manchester United apre al prestito di Bailly

La pista più gettonata per la difesa del Milan resta quella di Bailly. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club rossonero ha incassato il gradimento del giocatore, attualmente impegnato in Coppa d'Africa, ma la novità più importante riguarda il Manchester United. Stando all'indiscrezione riferita dalla rosea, il club inglese starebbe aprendo all’idea del prestito, ovvero la formula individuata dai rossoneri per fare arrivare l’ivoriano a Milanello.