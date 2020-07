Gazzetta - Milan, il riscatto di Kjaer è arrivato ovviamente con il via libera di Rangnick

La decisione del Milan di riscattare Simon Kjaer è arrivata ovviamente con il via libera di Ralf Rangnick, allenatore-dt in pectore per la prossima stagione. A riferirlo è l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina che spiega che il club di via Aldo Rossi verserà 3,5 milioni di euro nelle casse del Siviglia per prendere il difensore danese a titolo definitivo.