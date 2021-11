Gazzetta - Milan, in Champions ci si aspettava di più

Lo si sapeva fin dall’inizio che sarebbe stato un girone di Champions durissimo per il Milan, ma era lecito aspettarsi di più. I rossoneri, infatti, non hanno ancora vinto dopo quattro partite, non era mai successo nella fase a gironi. Negli ultimi due anni i rossoneri sono cresciuti tantissimo in campionato, ma nella raffinata atmosfera della Champions - scrive La Gazzetta dello Sport - continuano a trovarsi a disagio. Tra il Diavolo di campionato e quello di coppa la forbice continua a restare troppo aperta.