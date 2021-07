Gazzetta - Milan, in settimana summit con l'agente di Kessie

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Kessie, o meglio, sulla trattativa per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022. Il centrocampista, dopo una stagione eccellente, chiede una gratifica speciale, ovvero uno stipendio da 6 milioni all’anno, e i dirigenti rossoneri sono pronti ad accontentarlo il più possibile. Come riporta la rosea, in settimana è previsto un summit con il manager del giocatore: a questo punto, infatti, tutti ritengono indispensabile entrare nel merito della questione.