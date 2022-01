Gazzetta - Milan, ipotesi prestito per Pellegri se dovesse arrivare Muani

Se a gennaio dovesse realmente arrivare Kolo Muani, Pietro Pellegri potrebbe lasciare il club rossonero. Il Milan, lo ricordiamo, ha prelevato il giovane attaccante italiano dal Monaco, investendo un milione per il prestito fino a giugno (la formula prevede poi l'obbligo di riscatto a 6 milioni al verificarsi di determinate condizioni). Come riporta La Gazzetta dello Sport, i dirigenti di via Aldo Rossi stanno valutando la possibilità di cedere Pellegri - il cui talento non viene messo in discussione dalle parti di Milanello - in prestito a una società che gli permetta di giocare con continuità e senza pressione. Occhio, dunque, ai possibilibili sviluppi su questo fronte.