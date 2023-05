MilanNews.it

Il Milan sta definendo gli ultimissimi dettagli per l'arrivo a costo zero di Daichi Kamada dall'Eintracht Francoforte. Come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, il trequartista giapponese dovrebbe svolgere le visite mediche a Milano la prossima settimana dopo l'ultimo match di campionato dei rossoneri contro il Verona.